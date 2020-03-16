Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице России с 17 марта до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия на открытом воздухе.

В указе также сообщается, что в зданиях, строениях и сооружениях запрещено проводить мероприятия с количеством участников более 50 человек одновременно.

Таким образом, матчи Тинькофф российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги будут приостановлены, так как в обеих лигах участвуют сразу несколько команд из Москвы. Проведение хоккейных матчей даже без зрителей запрещено — число участников превысит 50 человек.

Ранее стало известно, что финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

Тинькофф РПЛ в последнее время проводилась без пауз, но некоторые встречи проходили либо без зрителей, либо с числом зрителей не более 5 тысяч человек.