Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала свое отношение к отмене чемпионата мира по фигурному катанию и пандемии коронавируса.
Фигуристка в своем посте в «Инстаграме» отметила, что отмена ЧМ по фигурному катанию — это решение в пользу спортсменов, тренеров и болельщиков, однако спортсменам кардинально придется перевернуть свою подготовку. Слуцкая отметила, что в нынешней ситуации с коронавирусом рисковать нельзя. «Это логично — мы должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше и уберечь себя и своих близких», — написала спортсменка.
Слуцкая отметила, что в вынужденной ситуации нужно постараться перестроиться. «Хочется верить, что Чемпионат Мира по фигурному катанию не отложат в дальний ящик, и он все равно состоится в этом году. Желаю всем спортсменам сил, воли и побед», — написала фигуристка.
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Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.
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