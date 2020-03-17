Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала свое отношение к отмене чемпионата мира по фигурному катанию и пандемии коронавируса.

Фигуристка в своем посте в «Инстаграме» отметила, что отмена ЧМ по фигурному катанию — это решение в пользу спортсменов, тренеров и болельщиков, однако спортсменам кардинально придется перевернуть свою подготовку. Слуцкая отметила, что в нынешней ситуации с коронавирусом рисковать нельзя. «Это логично — мы должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше и уберечь себя и своих близких», — написала спортсменка.

Слуцкая отметила, что в вынужденной ситуации нужно постараться перестроиться. «Хочется верить, что Чемпионат Мира по фигурному катанию не отложат в дальний ящик, и он все равно состоится в этом году. Желаю всем спортсменам сил, воли и побед», — написала фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) 16 Мар 2020 в 3:54 PDT

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.