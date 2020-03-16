Исполнительный комитет УЕФА 17 марта проведет собрание с представителями 55 европейских федераций футбола, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает AS, три основных вопроса на повестке собрания — это перенос чемпионата Европы 2020 года, выбор формата проведения еврокубков и способ определения победителей национальных чемпионатов, а также команд, которые вылетят и поднимутся на лигу выше.

По информации источника, если розыгрыш лиг окончательно отменится, УЕФА признает чемпионами команды, занимающие первое место в данный момент, и тот же принцип будет использован для определения команд-участниц Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, в таком случае в Лигу чемпионов из российских клубов выйдут «Зенит» и «Локомотив» напрямую, «Краснодар» — через квалификацию. «Ростов» и ЦСКА сыграют в Лиге Европы.