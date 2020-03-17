Врач сборной России по футболу, вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов высказал мнение о том, когда в мире завершится пандемия коронавируса.

По мнению Безуглова, к маю или к лету 2020 года уже все закончится и будет лучше. «Скажу так: если бы у меня была возможность выбрать билеты и поехать куда-то отдыхать, то на июнь-июль я бы спокойно всё бронировал уже сейчас», — заявил врач в эфире ютуб-канала «Футбольный биги», отметив, что он вложил бы даже невозвратные деньги.

Как считает Безуглов, ничто не может длиться вечно, а сейчас приняты беспрецедентные меры по борьбе с вирусом. «Понятно, что доля истерии какой-то есть. Меры жёсткие, но это вселяет надежду, что вирус победят быстро», — отметил врач.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.