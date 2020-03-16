Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о желании перенести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в Россию.

По словам Хрюнова, поединок нужно проводить в России. Промоутер отметил, он уже сообщил уже Дане Уайту, что предлагает провести поединок в России.

«Хватит уже мучить Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили», — сказал Хрюнов, слова которого приводит «Рен ТВ».

Он добавил, что единственная федерация, которая в состоянии провести бой, — это Федерация бокса в России. Хрюнов считает, что Екатеринбург, Москва и Казань готовы принять поединок.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Место поединка изменится из-за пандемии коронавируса.