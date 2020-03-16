Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, будет ли отменено шоу сборной России по фигурному катанию «Россия, вперед!» из-за новых указаний мэра Москвы Сергея Собянина в условиях пандемии коронавируса.

Слова Горшкова цитирует портал «РИА Новости». По словам Горшкова, федерация будет следовать распоряжению мэра. «Давайте мы еще раз изучим его, но, судя по всему, не состоится», — сказал Горшков.

Напомним, шоу «Россия, вперед!» с лучшими российскими фигуристами было запланировано на 29 марта на арене «Мегаспорт». Изначально планировалось провести одно шоу, однако мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете массовых мероприятий на 5 тысяч человек и более.

Было решено провести два шоу: дневное и вечернее. Сегодня, 16 марта, Собянин издал указ о запрете всех массовых мероприятий в Москве.