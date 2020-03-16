Австралийский теннисист Бернард Томич рассказал, что заметил у себя симптомы коронавирусной инфекции.

По словам Томича, он плохо себя чувствует с 10 марта. Спортсмен отметил, что у него и так подкошен иммунитет, была одышка, а сейчас он организовал себе карантин в Майами, изолировавшись от всех. Томич добавил, что на коронавирус его пока не тестировали, однако симптомы совпадают.

«Думаю, заразился, когда ехал из Мексики на прошлой неделе. Не знаю, сколько проведу в изоляции и когда меня смогут проверить», — сказал Томич, слова которого приводит Herald Sun.

Отметим, согласно официальным данным, к 15 марта в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 59 человек.