Российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о решении финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру.
В своем «Инстаграме» Юрлова-Перхт обратилась к своей подруге и сказала ей спасибо за все, что Мякяряйнен сделала для нее и для биатлона. «Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой!», — написала Юрлова, пожелав биатлонистке всего самого лучшего и доброго в новой жизни.
Мякяряйнен отреагировала на пост Юрловой, написав в комментариях, что их дружба не заканчивается на этом. «Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе будет нужна компания для тренировок», — сказала Мякяряйнен.
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Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт долгое время являлась спарринг-партнером Кайсы Мякяряйнен на тренировках.
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