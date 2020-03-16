Российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о решении финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру.

В своем «Инстаграме» Юрлова-Перхт обратилась к своей подруге и сказала ей спасибо за все, что Мякяряйнен сделала для нее и для биатлона. «Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой!», — написала Юрлова, пожелав биатлонистке всего самого лучшего и доброго в новой жизни.

Мякяряйнен отреагировала на пост Юрловой, написав в комментариях, что их дружба не заканчивается на этом. «Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе будет нужна компания для тренировок», — сказала Мякяряйнен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) 16 Мар 2020 в 6:41 PDT

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт долгое время являлась спарринг-партнером Кайсы Мякяряйнен на тренировках.