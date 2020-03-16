Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, как относится к переходу российских спортсменов из лыжных гонок в биатлон.

«Никому не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше», — рассказала Вяльбе в интервью порталу ТАСС. Глава ФЛГР отметила, что никого не предлагает и не сватает, каждый спортсмен имеет свою судьбу и свою голову, сам решает, чего хочет.

«За наших биатлонистов мы тоже болеем. СБР к нам единственный раз обращался, чтобы лыжи помогли сделать, не вопрос», — сказала Вяльбе, добавив, что один из тренеров лыжной сборной России пишет планы подготовки для биатлонистов, но она такую практику не приветствует.

Отметим, в мире существует практика привлечения лыжников к переходу в биатлон: немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер имеет олимпийскую медаль в лыжных гонках, Дениз Херрман из сборной Германии долгое время провела в лыжах, россиянка Анфиса Резцова является олимпийской чемпионкой и по биатлону, и по лыжам.