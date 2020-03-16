В эти выходные были приостановлены практически все европейские национальные футбольные турниры, в том числе лиги топ-5: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция. Последние из могикан представители РПЛ в период пандемии коронавируса играть продолжают, да еще как, да еще и со зрителями кое-где!

Nevasport представляет итоги 22-го тура Российской Премьер-лиги — возможно, последнего до приостановки турнира.

Заряд тура: пир во время чумы на «Зенит» — «Урал»

Не на всех играх 22-го тура на стадионах присутствовали болельщики —

Отметим, заряд «зенитовских» болельщиков стал вирусным и стало использоваться для иллюстрации

«Мы все умрем!» Мой любимый жанр — пир во время чумы 🙂 pic.twitter.com/j9g2LCZ0Jc — Pavel Voronkov (@paul_raven) March 14, 2020

Вывеска тура: #КраСочноеДерби, «Сочи» — «Краснодар»

«Твиттер» новичка РПЛ придумал для краснодарского дерби замечательный хэштег #КраСочноеДерби. Матч получился на редкость заводным: команды не скупились на опасные моменты и пытались показать себя с лучшей стороны, хоть на стадионе и не было зрителей. Заслуженная победа «Сочи», команда изо всех сил старается выползти со дна турнирной таблицы и показывать «сочный» футбол. Получается пока неплохо.

Разгром тура: «Зенит» — «Урал», 7:1

Ощущение того, что на продолжительное время футбол в России прекратится, как будто раскрепостило команды. Тур вышел довольно забивным, а больше всего постарался лидер таблицы — петербургский «Зенит». Команда отправила в ворота бедного «Урала» 7 мячей: хет-трик Сердара Азмуна, дубль Артёма Дзюбы, гол Себастьяна Дриусси и, наконец, первый мяч в РПЛ бразильца Малкома. Бразилец только восстановился после травмы, а вот футбол, скорее всего, уйдет на внезапную и вынужденную паузу.

Счёт тура: 1:3

Удивительное разнообразие в 22-м туре РПЛ выдали команды в плане результатов — здесь тебе и игра без забитых мячей в Москве, и лютый разгром в Петербурге, и перестрелка в Грозном. Два из восьми матчей завершились со счетом 1:3 — такие победы на выезде одержали «Спартак» и «Локомотив».

В целом, в туре не забили команды только в матче между ЦСКА и «Уфой», на табло «ВЭБ-Арены» так и остались гореть нули.

Баннер тура: «Валя, ты просто космос» на матче «Арсенал» — «Рубин»

На трибуне болельщиков «Арсенала» во время домашней встречи с «Рубином» внимание всех привлек большой баннер, посвященный первой женщине в космосе, а ныне депутату Госдумы Валентине Терешковой. В последнюю неделю на Терешкову обрушилась волна негатива из-за ее инициативы обнулить президентские сроки Владимира Путина в качестве поправки в Конституцию. Казалось бы, фанаты «Арсенала» тоже решили обратить внимание на это событие, однако позже выяснилось: баннер был подготовлен Общероссийским народным фронтом.

Вратарь тура: Александр Максименко, «Спартак»

Ни в одной игре тура не было настолько важного игрока для победы своей команды — Александр Максименко сделал все, чтобы «Спартак» смог выиграть в «Оренбурге» и не пропустить больше одного мяча. Именно благодаря великолепной игре молодого вратаря «Спартак» сумел удержать победный счет и вернуться в Москву в тремя очками.