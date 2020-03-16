Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение о решении Мартена Фуркада завершить карьеру и о том, как на это отреагировал олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

По словам Драчева в эфире телепередачи «Все на Матч!», биатлон без Фуркада будет другим, поскольку состоялся уход звезды, уход короля биатлона. «Как тогда уходил Бьорндален, как теперь ушел Фуркад», — отметил президент СБР.

Драчев добавил, что ему даже стыдно за высказывания руководителей российского биатлона. «Дима Васильев высказался, что он вообще не уважает этого человека. На самом деле стыдно за такие слова наших биатлонистов, бывших биатлонистов», — сказал Драчев.

Напомним, Мартен Фуркад провел свою последнюю гонку 14 марта 2020 года на этапе в Контиолахти: он выиграл пасьют, став вторым в общем зачете Кубка мира.