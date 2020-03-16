Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила двух лидеров сборной России по лыжным гонкам — Александра Большунова и Сергея Устюгова.

В интервью ТАСС Вяльбе заявила, что два лидера сборной России — очень разные по характеру.

«Саша быстрее отходчивый, Серега – нет, он еще и злопамятный. Может быть, это связно с тем, что на него в последнее время навалилось то, что не должно было прилипнуть», — сказала Вяльбе, отметив, что пережить и переварить ту несправедливость, которая случилась с Устюговым, очень тяжело психологически.

Вяльбе отметила, что одно дело, что когда проигрываешь в борьбе, а другое — когда случается несправедливость с допуском, как у Устюгова. «Что значит не пригласили на Олимпийские игры? Словно речь о свадьбе какой-то», — сказала глава ФЛГР.

Напомним, Сергей Устюгов не получил приглашения от МОК на Олимпиаду в Пхёнчхан.