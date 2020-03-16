Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил выступления Светланы Мироновой на Кубке мира в прошедшем сезоне.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Драчев заявил, что Светлана Миронова великолепно прошла декабрь и была надеждой сборной России на весь сезон, как и Александр Логинов. Руководство возлагало надежды на Миронову на протяжении всех этапов Кубка мира и на чемпионате мира.

«Миронова – это одновременно и надежда, и разочарование сезона. Лично я разобрался, уже знаю, в чем дело, но здесь говорить об этом не буду», — сказал Драчев, добавив, что провал Мироновой во второй половине сезона будет обсуждаться на тренерском совете и лично с наставником женской команды Виталием Норицыным.

Напомним, Светлана Миронова взяла бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, однако начиная с января показывала на Кубке мира плохие результаты и провалила чемпионат мира.