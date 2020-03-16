Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сменила имидж после окончания сезона-2019/20.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» фигуристка выложила короткое видео, в котором продемонстрировала свою новую прическу. Медведева отстригла свои длинные волосы, теперь фигуристка будет ходить с длинным каре до плеч.

Видео также можно увидеть в фан-аккаунте Медведевой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedeva ⛸ Fan Group (@team.moonbear) 16 Мар 2020 в 9:06 PDT

Напомним, на этой неделе в Монреале должен был состояться чемпиона мира по фигурному катанию, но он был отменен из-за коронавируса. На этом турнире Евгения Медведева должна была дебютировать в качестве комментатора, поскольку на сам турнир она не отобралась.

Из-за коронавируса на карантин также закрыли «Криткет-клаб» в Торонто, где тренируется Медведева под руководством Брайана Орсера.