Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сменила имидж после окончания сезона-2019/20.
В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» фигуристка выложила короткое видео, в котором продемонстрировала свою новую прическу. Медведева отстригла свои длинные волосы, теперь фигуристка будет ходить с длинным каре до плеч.
Видео также можно увидеть в фан-аккаунте Медведевой:
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Напомним, на этой неделе в Монреале должен был состояться чемпиона мира по фигурному катанию, но он был отменен из-за коронавируса. На этом турнире Евгения Медведева должна была дебютировать в качестве комментатора, поскольку на сам турнир она не отобралась.
Из-за коронавируса на карантин также закрыли «Криткет-клаб» в Торонто, где тренируется Медведева под руководством Брайана Орсера.
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