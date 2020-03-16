Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение о выступлениях Никиты Поршнева на Кубке мира в этом сезоне.

«Награда Поршнева «Новичок года» – это больше аванс, конечно. Мы надеялись на него, ждали от него более высоких результатов», — отметил Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ». По словам главы СБР, исходя из функциональных данных Поршнев может показывать такой же результат, как и Матвей Елисеев, второй номер сборной.

По словам Драчева, в этом году Елисеев обыгрывал даже лидера сборной Александра Логинова, однако ему, несмотря на огромный потенциал, присуща нестабильность. Такая проблема возникает и у других биатлонистов сборной. «Это надо отработать, нужно посмотреть, в чем же причина этой нестабильности Матвея, Никиты и Латыпова», — заключил Драчев.

Напомним, Никита Поршнев, получивший премию, как лучший новичок года от IBU, лучший результат показал в индивидуальной гонке на ЧМ: он занял 11-е место.