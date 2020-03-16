Российский футбольный тренер Валерий Газзаев высказал мнение о том, что в связи с пандемией коронавируса розыгрыш Российской Премьер-лиги стоит остановить.

Слова Газзаева приводит портал «Чемпионат». Как считает тренер, не нужно проводить матчи без зрителей, РПЛ следует остановить, чтобы не рисковать ничьим здоровьем.

«Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля всё уже и закончится. В том же Китае уже всё идёт на спад», — сказал Газзаев, отметив, что люди должны дисциплинированно выполнять требования врачей.

«Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!», — отметил Газзаев, добавив, что все должно решиться по спортивному принципу, а препятствий для доигровки чемпионата нет.

Напомним, пока Российская Премьер-лига официально не приостановлена, однако несколько матчей 23-го тура уже отменено, в связи с чем может быть объявлено о приостановке турнира.