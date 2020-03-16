Российский футбольный тренер, наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о том, как он отнесется к возможному досрочному окончанию сезона Российской Премьер-лиги.

Слова Сёмина приводит портал «Спорт-Экспресс». «Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третье, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать», — отметил тренер, добавив, что на чемпионство у «Локомотива» в текущем розыгрыше очень мало шансов.

Как считает Сёмин, «Зенит» в этом розыгрыше хорош. Команда Сергея Семака сейчас лидирует в турнирной таблице с преимуществом в 9 очков над «Локомотивом» и «Краснодаром».

Отметим, две игры 23-го тура Российской Премьер-лиги уже отменены: матчи между «Зенитом» и ЦСКА, а также «Локомотивом» и «Оренбургом» не состоятся по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.