Главный тренер китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд», чемпион мира Фабио Каннаваро высказался о пандемии коронавируса.

Отметим, после улучшения ситуации в Китае Каннаваро вернулся в страну. По словам тренера, сейчас в стране все нормально — можно увидеть людей на террасах, в ресторанах и без масок. Месяц назад города были пусты.

«Однажды я был в Коннектикуте, и никого кроме полиции и скорой помощи на улице не было. Они смеялись над китайцами, будто вирус был только у них, а теперь китайцы победили пандемию», — отметил Каннаваро в интервью Mundo Deportivo, добавив, что Китай справился с пандемией, следуя инструкциям властей.

«Они сделали это вместе, оставаясь дома», — сказал Каннаваро.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены почти все спортивные мероприятия.