Международный олимпийский комитет исключил возможность проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Слова представителей МОК цитирует издание The Guardian. Как считают в МОК, такой вариант развития событий пойдет вразрез со всем, что отстаивают в олимпийском движении.

«Олимпиада — это больше чем просто серия соревнований, это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада с закрытыми дверями и без зрителей — это не вариант», — отметили в МОК.

Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены почти все спортивные мероприятия, ведущие национальные чемпионаты приостановлены на месяц и более.

Олимпийские игры в Токио планируется провести с 24 июля по 9 августа.