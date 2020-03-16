Биатлонисты сборной России избежали обязательного 14-дневного карантина после возвращения из Финляндии в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. «В самолете всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты, двое из команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования», — отметили в СБР. Те биатлонисты, которые живут не в Москве, сейчас ожидают своих рейсов.

В субботу, 14 марта, биатлонисты провели заключительные гонки в этапе Кубка мира в финском Контиолахти, завершили сезон и разъехались по домам.

Соревнования по распоряжению правительства Финляндии прошли без зрителей, эстафетные гонки, запланированные на воскресенье, 15 марта, были отменены.