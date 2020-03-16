Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что судьба чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии будет определена на этой неделе.

По словам ТАСС, руководство IIHF встретится с швейцарским министром завтра, 17 марта. По словам Фазеля, сейчас в Швейцарии все закрыто: музеи, рестораны, учебные заведения и публичные места. В стране сегодня, 16 марта, был введен режим чрезвычайной ситуации, он продлится как минимум до 19 апреля.

«Мы мониторим ситуацию по чемпионату мира, но сейчас кажется, что будет очень сложно провести чемпионат. На этой неделе мы точно примем решение по проведению», — сообщил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в двух городах Швейцарии — Цюрихе и Лозанне, турнир должен был стартовать 8 мая.