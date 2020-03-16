Футбольный клуб «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в заключительном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова».

Счет в матче на 33-й минуте открыл Георгий Мелкадзе, затем на 54-й минуте отличился Владимир Обухов.

Заключительный гол в матче забил Антон Килин на 80-й минуте встречи, ему ассистировал в атаке Гиорги Шелия.

Благодаря разгромной победе над соперником по борьбе за выживание «Тамбов» сумел подняться на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22-х турах. «Крылья Советов» наоборот опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице и сейчас идут в прямой зоне вылета. Команда из Самары в этом сезоне проиграла уже 12 раз — такой цифры в графе «поражения» нет ни у одной команды РПЛ.