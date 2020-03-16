Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о состоянии сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В интервью «Матч ТВ» Драчев отметил, что состояние команды на главном старте сезона было совсем другое, не такое, как на кубке мира. «Они боролись, в каждой гонке могли выступать», — сказал Драчев.

По словам президента СБР, новичок команды Никита Поршнев показал хороший результат, заняв 11-е место в индивидуальной гонке. «Также есть Логинов, который сделал то, чего не ожидали другие страны», — сказал Драчев, подметив, что Логинов не участвовал в масс-старте, а ведь мог бы хорошо пробежать эту гонку.

«При удачном стечении обстоятельств Саша был готов к борьбе в каждой гонке. Даже Самуэльссон поддержал его», — заключил Драчев.

Напомним, на ЧМ в Антхольце Александр Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в пасьюте.