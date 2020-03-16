Владелец московского «Спартака», бизнесмен Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса и приостановке национальных чемпионатов.

По словам Федуна в интервью порталу «Спорт-Экспресс», ситуация в футболе сложилась тяжелейшая, одним из вариантов является завершение чемпионата России прямо сейчас и подведение итогов.

«Есть же еще и юридические особенности. Что делать с контрактами футболистов? Ведь коронавирус может вообще продлиться до конца этого года!», — отметил Федун, добавив, что в РПЛ есть футболисты, которые зарабатывают по миллиону рублей в день.

«У нас есть игроки, у которых зарплата 500 тысяч в день. А доходы за это время — ноль! Что будет с клубами?», — возмутился Федун.

Напомним, РПЛ пока официально не приостановили из-за коронавируса, однако в Москве в ближайший месяц запрещено проводить спортивные соревнования, из-за чего сезон остановят.