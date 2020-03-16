Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о том, каким образом продолжаются тренировки в Москве во время пандемии коронавируса.

Слова фигуристки приводит портал Sport24. Попова отметила, что сейчас она работает с парой Денис Павлюченко/Денис Ходыкин, врач смог достать для них маски, поскольку в обычной продаже их сейчас почти не найти.

«Врач на катке проверяет всех спортсменов из всех групп на наличие температуры. Те, у кого даже небольшой жар, сразу же без разговоров отправляются домой», — сказала Попова, отметив, что в условиях карантина все, в основном, сидят дома, выходят только на тренировку.

«В общем, ситуация под контролем. Федерация все делает грамотно. Больных среди сборников сейчас точно нет», — сказала фигуристка, отметив, что гораздо хуже все на массовых детских катаниях, где родители вытаскивают детей на лед в любом состоянии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса был отмене чемпионат мира по фигурному катанию, в Москве не состоятся показательные выступления «Россия, вперед» с участием лучших фигуристов страны.