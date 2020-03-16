Словенская биатлонистка российского происхождения Ольга Подчуфарова высказалась о пандемии коронавируса.

Биатлонистка посвятила текущей ситуации в мире пост в «Инстаграме». Спортсменка отметила, что паника из-за коронавируса гораздо хуже самого вируса. «Массовый психоз — болезнь похлеще вируса. Такое чувство, что паника и море информации делают свое дело похлеще, чем сам вирус», — отметила биатлонистка.

По словам Подчуфаровой, коронавирус — это плохо и печально. «Это прямо-таки вселенский отстой. Но истерия и паника ведь лучше не сделают», — сказала биатлонистка.

Напомним, из-за коронавируса досрочно были завершены сезоны на Кубке мира по биатлону и Кубке мира по лыжным гонкам. Также были приостановлены или отменены почти все спортивные мероприятия по всему миру, в том числе, футбольные национальные чемпионаты и еврокубки.