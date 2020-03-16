Главный новости из мира спорта, в котором правит бал коронавирус, за 16 марта — в подборке от Nevasport.

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в заключительном матче 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в заключительном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова».Счет в матче на 33-й минуте открыл Георгий Мелкадзе, затем на 54-й минуте отличился Владимир Обухов. Заключительный гол в матче забил Антон Килин на 80-й минуте встречи, ему ассистировал в атаке Гиорги Шелия.

«Принесли два букета и сказали «До свидания»: Мишина и Галлямов ушли к Москвиной

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, перешли в школу Тамары Москвиной. Ранее они тренировались под руководством Людмилы и Николая Великовых в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Информацию об уходе в другую группу подготовки сообщила сама Людмила Великова.

Собянин издал указ о запрете массовых мероприятий: КХЛ и РПЛ уходят на паузу

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице России с 17 марта до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия на открытом воздухе. В указе также сообщается, что в зданиях, строениях и сооружениях запрещено проводить мероприятия с количеством участников более 50 человек одновременно. Таким образом, матчи Тинькофф российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги будут приостановлены, так как в обеих лигах участвуют сразу несколько команд из Москвы. Проведение хоккейных матчей даже без зрителей запрещено — число участников превысит 50 человек.

Шоу Тутберидзе не состоится в запланированные даты из-за коронавируса. Шоу «Россия, вперед» отменено

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты из-за ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса. 31 марта Тутберидзе ждали в Казани, 3 апреля — в Перми. 25 апреля шоу должно было состояться в Санкт-Петербурге, 26-го — в Сочи. В Татарстане, Петербурге и Краснодарском крае введены введены запреты на проведение массовых мероприятий с большим числом участников. В Москве было отменено ледовое шоу «Россия, вперед» из-за указа мэра о запрете массовых мероприятий.

КХЛ взяла недельную паузу в Кубке Гагарина. Турнир доиграют по новому формату

КХЛ взял паузу сроком на неделю в розыгрыше Кубка Гагарина. Сообщается, что пауза взята для организации и согласования нового формата доигровки турнира, в которой примут участие шесть оставшихся российских клубов. Напомним, турнир приостановлен на стадии 1/4 финала, две из восьми команд отказались продолжать борьбу в плей-офф — это финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».