Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу переноса чемпионата России по лыжным гонкам из Тюмени в Архангельскую область.

В своем телеграм-канале Губерниев написал, что решение перенести отмененный чемпионат России по лыжам в Малиновку из Тюмени — безрассудное и делается вопреки здравому смыслу и рекомендации Минспорта.

«Подвергнуть опасности спортсменов, официальных лиц, тренеров, персонал, главное подальше от цивилизации, решать свои местечковые интересы и ловить бюджетную рыбку в мутной воде», — написал Губерниев.

«Это не ошибка, это преступление! ФЛГР, остановитесь…», — заключил комментатор.

Напомним, чемпионат России в Тюмени сначала хотели провести без зрителей, а затем и вовсе отменили. Однако руководство ФЛГР отказалось проводить чемпионат в ноябре и решило перенести турнир в Архангельскую область.