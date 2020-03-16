Континентальная хоккейная лига сообщила о решении руководства приостановить текущий розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю.

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ. Пауза сроком на неделю взята для организации и согласования нового формата доигровки турнира, в которой примут участие шесть оставшихся российских клубов. Напомним, турнир приостановлен на стадии 1/4 финала, две из восьми команд отказались продолжать борьбу в плей-офф.

Финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с турнира из-за мер, которые предприняли в их странах по противодействию коронавирусу. Финляндия готовится к закрытию границ, Казахстан полностью закрыл границу для граждан России.

Новые даты матчей и формат розыгрыша будут опубликованы в ближайшее время на официальных ресурсах лиги.