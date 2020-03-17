Глава UFC Дана Уайт рассказал планах на титульный поединок турнира UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Уайта, бой состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Он выразил надежду, что все прояснится к апрелю, и этот поединок произойдет.

«Вероятно, не в США, но этот бой состоится», — сказал Уайт, слова которого приводит SportsCenter.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о желании перенести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в Россию.