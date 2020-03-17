Международный олимпийский комитет приостановил европейскую олимпийскую квалификацию из-за пандемии коронавируса и закрытия государственных границ.

На заключительной сессии перед паузой на ринг вышли три представителя сборной России по боксу. Россиянин Альберт Батыргазиев в категории до 57 кг в 1/8 финала единогласным решением судей одержал победу над представителем Словакии Вилиамом Танко. Благодаря попаданию в восьмерку лучших Батыргазиев завоевал олимпийскую лицензию и обеспечил себе место на ОИ-2020.

Другой представитель нашей страны, Расул Салиев, в категории до 52 кг единогласным решением потерпел поражение от британца Галала Яфая.

Кроме того, чемпион мира 2019 года в весовой категории до 69 кг, капитан сборной России Андрей Замковой в 1/16 финала раздельным решением судей одолел испанца Сиссоко Ндиайе и стал последним россиянином, вышедшим на ринг в рамках мартовского европейского отбора.