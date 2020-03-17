Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии и времяпрепровождении на карантине.

По словам Ругани, он в порядке, чувствует себя хорошо. Футболист выразил надежду, что его случай послужит толчком, чтобы люди были более осведомлены о проблеме.

Игрок, слова которого приводит Football Italia, отметил, он пересмотрел почти все сериалы на Netflix и рекомендует «Невидимый гость» — это триллер, который идет недолго, в нем нет особо серьезных моментов.

Отметим, в данный момент количество человек, которые заразились коронавирусом во всем мире, превысило 182 тысяч случаев, из них скончались более 7,1 тысяч. В Италии известно о 27,9 тысячах заразившихся, скончались более 2,1 тысяч.