Бетербиев объявил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса

Российский боксер Артур Бетербиев объявил о переносе поединка против китайца Мэна Фаньлуна из-за пандемии коронавируса.

По словам Бетербиева, поединок будет перенесен на более позднюю дату.

«Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку», — написал Бетербиев в своем Instagram.

Отметим, поединок Бетербиева и Фаньлуна должен был состояться 28 марта в канадском Квебеке.

Наомним, Артур Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Ранее Бетербиев выиграл Александра Гвоздика в бое за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Поединок прошел в США и завершился в десятом раунде техническим нокаутом.

Боб Арум уже заявил, что, по словам Эдди Хирна, победитель поединка Бетербиев — Фаньлун побьется с Дмитрием Биволом.