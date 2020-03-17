Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:25,  17 марта 2020
Бокс/MMA
3

Бетербиев объявил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса

Бетербиев объявил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса
Артур Бетербиев. Фото: instagram.com/arturbeterbiev

Российский боксер Артур Бетербиев объявил о переносе поединка против китайца Мэна Фаньлуна из-за пандемии коронавируса.

По словам Бетербиева, поединок будет перенесен на более позднюю дату.

«Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку», — написал Бетербиев в своем Instagram.

Отметим, поединок Бетербиева и Фаньлуна должен был состояться 28 марта в канадском Квебеке.

Наомним, Артур Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

Ранее Бетербиев выиграл Александра Гвоздика в бое за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Поединок прошел в США и завершился в десятом раунде техническим нокаутом.

Боб Арум уже заявил, что, по словам Эдди Хирна, победитель поединка Бетербиев — Фаньлун побьется с Дмитрием Биволом.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров