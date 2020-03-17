Бетербиев объявил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса

Российский боксер Артур Бетербиев объявил о переносе поединка против китайца Мэна Фаньлуна из-за пандемии коронавируса.
По словам Бетербиева, поединок будет перенесен на более позднюю дату.
«Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку», — написал Бетербиев в своем Instagram.
Отметим, поединок Бетербиева и Фаньлуна должен был состояться 28 марта в канадском Квебеке.
Наомним, Артур Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
Ранее Бетербиев выиграл Александра Гвоздика в бое за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Поединок прошел в США и завершился в десятом раунде техническим нокаутом.
Боб Арум уже заявил, что, по словам Эдди Хирна, победитель поединка Бетербиев — Фаньлун побьется с Дмитрием Биволом.
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