УЕФА будет требовать у европейских клубов и лиг компенсацию, приблизительно равняющуюся 275 миллионам фунтов за отсрочку чемпионата Европы-2020 на год.

Об этом сообщает The Athletic. По информаии источника, именно в такую сумму организация оценивает финансовые потери от переноса Евро на июнь 2021 года. Отмечается, что предложение будет озвучено на ключевом заседании всех заинтересованных сторон 17 марта.

Напомним, чемпионат Европы был запланирован на период с 12 июня по 12 июля. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На данный момент погибли более пяти тысяч человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что Турция предложила УЕФА свою помощь в единоличном проведении чемпионата Европы 2020 года нынешним летом.