Обамеянг хочет перейти в «Барселону» летом

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, руководство каталонского клуба интересовалось 30-летним форвардом в январе текущего года и все еще рассматривает этот вариант. Сам Обамеянг также намерен перейти в «Барселону» летом. Отмечается, что родственники габонца уже несколько месяцев проживают в одном из прибрежных городов Каталонии.

Отметим, действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года. В прошлом сезоне футболист сборной Габона провел за «Арсенал» 50 матчей, забил 30 голов и сделал семь передач.

В этом сезоне Обмеянг провел в составе лондонцев 26 встреч в АПЛ, забил 17 мячей и отдал две результативные передачи.