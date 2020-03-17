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  • 10:25,  17 марта 2020
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Обамеянг хочет перейти в «Барселону» летом

Обамеянг хочет перейти в &#171;Барселону&#187; летом
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото: Википедия

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, руководство каталонского клуба интересовалось 30-летним форвардом в январе текущего года и все еще рассматривает этот вариант. Сам Обамеянг также намерен перейти в «Барселону» летом. Отмечается, что родственники габонца уже несколько месяцев проживают в одном из прибрежных городов Каталонии.

Отметим, действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года. В прошлом сезоне футболист сборной Габона провел за «Арсенал» 50 матчей, забил 30 голов и сделал семь передач.

В этом сезоне Обмеянг провел в составе лондонцев 26 встреч в АПЛ, забил 17 мячей и отдал две результативные передачи.

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