Сегодня, 17 марта, состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться решение о проведении чемпионата Европы 2020 годы. Букмекеры принимают ставки на возможное развитие событий.

Если в УЕФА решат перенести Евро-2020 на любую дату, сыграет ставка с очень низким коэффициентом, 1.12. Аналитики считают такой исход самым вероятным. На перенос ЧЕ-2020 на 2021 год также есть ставка: ее коэффициент — 2.00. Самым маловероятным развитием событий аналитики считают проведение турнира в уже установленные сроки, на такое развитие событий есть ставка с коэффициентом 7.00.

Кроме того, если чемпионат Европы будет перенесен, но состоится не позже 2020 года, сыграет ставка 2.50.

Напомним, чемпионат Европы был запланирован на период с 12 июня по 12 июля. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.