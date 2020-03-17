Экс-полузащитник «Краснодара» Роман Широков раскритиковал менталитет своей бывшей команды.

По словам Широкова, «Краснодар» не верит сам в себя, поэтому специалист не понимает, как они могут что-то выиграть. Он отметил, у черно-зеленых команда без менталитета победителя. Он добавил, что «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает, только если случайно.

«»Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть», — сказал Широков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» в 22-м туре Тинькофф российской премьер-лиги проиграл «Сочи» и опустился на третью строчку в турнирной таблице.