Чемпионат России по плаванию состоится в ранее поставленные сроки, однако зрителей на трибунах не будет.

Об этом сообщает официальный сайт ВФП, которая ссылается на главу организации Владимира Сальникова.

Напомним, соревнования будут проходить с 3 по 9 апреля в Казани. По итогам турнира сформируется состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Ранее стало известно, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко не примут участие на чемпионате России из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На данный момент погибли более пяти тысяч человек по всему миру. Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.