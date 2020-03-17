Портал Footy Headlines показал фото домашнего комплекта римской «Ромы» на будущий сезон.

В районе груди обновленной формы расположены три полоски: желтого, оранжевого и красного цвета. Основной цвет футболки — традиционный для римлян темно-бордовый. Слева на груди — желтый логотип технического спонсора Nike, а справа эмблема клуба в черной окантовке.

Напомним, на форме римлян этого сезона расположены молнии как дань древнеримскому богу Юпитеру. Экипировка этого года также выполнена в сотрудничестве с компанией Nike.

Отметим, в данный момент подопечные португальского тренера Пауло Фонсеки располагаются на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Серия А приостановлена из-за коронавируса.