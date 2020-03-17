УЕФА может перенести чемпионат Европы на осень 2020 года из-за ситуации пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, 17 марта организация проведет видеоконференцию с европейскими федерациями и обсудит будущее турнира. Отмечается, что в УЕФА приняли решение отказаться от переноса турнира на июнь 2021 года и думают о проведении Евро в период с 23 ноября по 23 декабря нынешнего года.

Напомним, чемпионат Европы был запланирован на период с 12 июня по 12 июля. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Отметим, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На данный момент погибли более пяти тысяч человек по всему миру.