Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

Голкипером сборной выбран Юрий Дюпин из «Рубина», в защите — его одноклубник Олег Данченко, спартаковец Самюэль Жиго, Виктор Васин из ЦСКА и Денис Скопинцев из «Динамо».

Полузащитники — спартаковец Джордан Ларссон и три игрока «Зенита»: Малком, Магомед Оздоев и Себастьян Дриусси.

В нападение выбраны два игрока сине-бело-голубых — Артем Дзюба и Сердар Азмун. Оба они получили наивысшую оценку — 10 баллов.

Напомним, «Зенит» на своем поле разгромил «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.