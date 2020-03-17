Российский форвард московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, на правах аренды играющий за «Тамбов», поделился впечатлениями об адаптации в новом клубе.

По словам Мелкадзе, дюди в Тамбове показались ему злыми, так как нельзя лишний раз задать вопрос. Нападающий рассказал, как однажды он забыл барсетку в поезде, охранник на вокзале направил его к администратору, а она заявила, что Мелкадзе нужно в другой кабинет. В итоге игроку помог второй администратор, и на все у него ушло 20 минут, но сумку нашли.

Мелкадзе добавил, что в Саранске народ такой же агрессивный, однако узнают там чаще, чем в Москве.

«В Саранске — вообще везде, куда бы ни зашел. Я всех таких спрашиваю: «Откуда знаете?» Конечно, отвечают не про «Тамбов», а про «Спартак». И все на позитиве», — сказал Мелкадзе, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в нынешнем сезоне Георгий Мелкадзе провел в составе «Тамбова» 13 матчей и забил шесть голов.