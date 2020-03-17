Если представить, что сезон РПЛ доигрывать не будут, – а такое вполне может быть, – значит «Зенит» можно объявить чемпионом. А что с индивидуальными наградами? Nevasport проводит виртуальную раздачу призов.

Лучший вратарь – Матвей Сафонов («Краснодар»)

Меньше всех в чемпионате пропустил «Зенит», но Андрей Лунев вряд ли может занести сезон в актив. Михаил Кержаков провел слишком мало матчей. Гилерме также ошибался, хотя «Локомотив» идет вторым. Остается Матвей Сафонов, утвердившийся в качестве первого номера «Краснодара». Сафонов этом сезоне демонстрировал прекрасную игру на линии, быстро начинал атаки и был стабилен. Пожалуй, приз лучшего вратаря достается ему.

Лучший защитник – Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Очевидно, что лучший оборонец лиги должен играть за «Зенит». Команда Сергея Семака пропустила всего десять мячей в 22 играх. Второй показатель по пропущенным мячам у «Уфы» — девятнадцать. У «Зенита», пожалуй, три выбора из обороны, кого можно отметить индивидуально. Это Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Дуглас Сантос. Последний появился не с начала сезона и несколько матчей провел в центре поля. Выбор между Ивановичем и Ракицким достаточно непростой, но более яркую игру (с учетом качества передач в атаку) показывал украинец.

Лучший полузащитник – Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Среди игроков центра поля – вне конкуренции польский хавбек «Локо». В этом сезоне Крыховяк был в огне и девять раз поражал ворота соперников при двух голевых передачах. При этом поляк успевал заниматься своими главными обязанностями – разрушать потенциальные атаки. Крыжовяк – один из лучших игроков лиги по умению отбирать мяч.

Лучший нападающий (он же лучший игрок и бомбардир)– Артем Дзюба («Зенит»)

На старте сезона в число лучших выдвинулись двое – Александр Соболев из «Крыльев» и Эльдор Шомуродов из «Ростова». Оба ударно начали сезон, уйдя на перерыв с 11 мячами на нос. Но оба и не смогли выдержать осеннего темпа с возобновлением чемпионата, проведя три матча без забитых мячей (Соболев уже в «Спартаке»).

Артем Дзюба был не столь результативен, но разошелся и догнал двух молодых форвардов. Капитан сборной России был еще хорош и в пасах, насобирав девять голевых передач. Вот и получается, что после 22-го тура 22-й номер Дзюба имеет 22 очка по системе гол+пас. Выдающийся показатель.

Что касается определения лучшего игрока, то здесь единственный, кто мог бы поспорить с Дзюбой – это Крыховяк. Поляк проводит действительно блестящий сезон. Но Дзюба играет в команде-чемпионе, а его 22 очка говорят сами за себя.