Орлов: Жиркова хочет пригласить тульский «Арсенал»

Спортивный комментатор Генадий Орлов рассказал о будущем защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

По словам Орлова, он общался с людьми, которые близки к Жиркову. Комментатор отметил, для него было важно узнать, хочет ли защитник дальше продолжать. Он рассказал, что в Жирковае очень заинтересован тульский «Арсенал», который хочет его пригласить.

«На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов, слова которого приводит «Радио Зенит».