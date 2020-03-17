Орлов: Жиркова хочет пригласить тульский «Арсенал»

Спортивный комментатор Генадий Орлов рассказал о будущем защитника «Зенита» Юрия Жиркова.
По словам Орлова, он общался с людьми, которые близки к Жиркову. Комментатор отметил, для него было важно узнать, хочет ли защитник дальше продолжать. Он рассказал, что в Жирковае очень заинтересован тульский «Арсенал», который хочет его пригласить.
«На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов, слова которого приводит «Радио Зенит».
Жирков в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в составе «Зенита». Он записал на свой счет три забитых гола и четыре результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.
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