Бой двух бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаиловова перенесен на июль. Как отмечает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Absolute Championship Akhmat.

Данный бой должен был пройти 3 апреля в Москве в ходе турнира ACA 107. Однако из-за угрозы распространения коронавируса власти Москвы запретили проводить любые мероприятия в столице с численностью более пятидесяти человек.

До этого руководитель АСА Алексей Яценко объявил, что в промоушене сделают все, чтобы бой между Емельяненко и Исмаиловым состоялся.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.