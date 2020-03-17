Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил действия бразильского игрока группы атаки Малкома в игре 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (7:1). Семак рад за бразильца, а также за Шамкина и Азмуна, которые отметились личными достижениями.

Семак подчеркнул, что рад за Малкома, который наконец-то забил. Эти же чувства у тренера по отношению к Даниилу Шамкину после его дебюта за основной состав «Зенита». Также Семак говорит «здорово» и про первый хет-трик в России Сердара Азмуна.

«Если же возвращаться к Малкому, то он мог отдать голевую и на Артёма Дзюбу, чтобы и тот отличился трижды. Тоже было бы важно. Но это рабочие моменты, которые мы внутри команды в ближайшее время обсудим — что получилось хорошо, а что не очень», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года, но полгода не играл из-за травмы бедра.