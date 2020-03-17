Президенты клубов Серии А не хотят платить зарплаты футболистам во время паузы

Руководство клубов итальянской Серии А не хочет платить оклады футболистам во время вынужденной паузы в турнире, которую пришлось совершить из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. По словам Скиры, таким решением главы клубов пытаются минимизировать убытки, которые терпят их команды из-за остановки сезона. С той же инициативой выступают клубы Серии В. Отмечается, что ассоциация футболистов уже выступила против данной идеи.

Напомним, коронавирус успели диагностировать у многих футболистов по Европе: положительный тест сдали шесть игроков «Сампдории», защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, тренер «Арсенала» Микель Артета. Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои также заболел коронавирусом, но уже выздоровел

Отметим, согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 59 человек.