Глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин единогласно переизбран на новый пятилетний срок.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Прядкин переизбрался на безальтернативной основе.

Напомним, в январе президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Клубы единогласно приняли решение переизбрать фунционера на пять лет, однако Российский футбольный союз признал итоги голосования недействительными. После этого все клубы в официальном порядке выдвинули Прядкина основным кандидатом.