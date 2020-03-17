Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая Лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Василий Конов. По его информации, это касается не только главных лиг, но и вообще всех турниров. Отмечается, что решение о паузе до 10 апреля принято совместно руководителями лиг и не обсуждалось с руководством команд. Также Конов сообщил, что единая позиция уже доведена до участников соревнований.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 93 человека.