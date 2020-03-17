«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».

Такое сообщение придумала КХЛ, когда все уже ждали от нее конкретных действий. Два иностранных клуба («Барыс» и «Йокерит») вынуждены были сняться. А в лиге все тянули — уже «Динамо» с ЦСКА должны были вот-вот начать.

В итоге объявили, за что получили негатив от общественности и медиа. Дескать, в такой ситуации когда все вокруг отменяется, после отказа двух не последних клубов, продолжать сезон — себя не уважать.

Лига очень хочет играть. Теперь, понятно, уже не может — в Москве официально запретили публичные мероприятия до 10 апреля. Но очень хотела: придумать за неделю формат турнира из шести команды и доиграть.

Желание КХЛ понятно. Контракты многих игроков завершают свои сроки 30 апреля. Если сезон приостанавливать и потом доигрывать, значит нужно придумать юридический компот с пролонгацией договоров на один-два месяца. А эта целая история.

В НХЛ, например, есть опция официального продления контрактов игроков до 1 августа — в случае форс-мажорных обстоятельств. КХЛ к форс-мажору оказался не готов, поэтому и тянет. Причем, очевидно, что решение вызревается исходя из амбиций двух клубов — ЦСКА и СКА. Именно эти клубы хотели бы сезон доиграть.

Продолжать хотели и почти все игроки. Их можно понять: здоровые и крепкие быки, рвущиеся в бой — и какой-то вирус. Ни одного случая заражения в командах КХЛ нет, все тщательно контролируется медицинской бригадой.

К тому же, форма хоккеистов (та что игровая) — очень сложная история. Парни вышли на пик здесь и сейчас. Неделя-другая простоя без игровой практики, и это будет уже хоккей, напоминающий предсезонные матчи летом. В общем, при пустых трибунах вполне было можно доиграть сезон. Либо ломать мозг, что же теперь делать.

Решение КХЛ облегчила государственная регуляция. Но теперь вопрос — что делать с сезоном с 10 апреля: отменять или все же доигрывать, выдумывая по дороге новый формат.

НХЛ повезло больше — Кубок Стэнли еще начался. Можно в тренировочном режиме доиграть «регулярку» и спокойно начинать сезон. В КХЛ же сложнейшая история — четвертьфинал плей-офф, пик соревновательной борьбы.

Лига и начала прорабатывать вариант с турниром шести команд. Формат напрашивается сам собой: три клуба восточной конференции и три западных формируют две лиги, играют между собой в несколько кругов. Победители двух лиг играют финальную серию.

Только турнир уже должен называться как-то по другому — не Кубок Гагарина. Переходный турнир или чемпионат России. Без «Йокерита» и «Барыса» «обладатель Кубка Гагарина 2020» будет какой-то ненастоящий.

Турнир можно действительно провести с 10 апреля — если позволит ситуация в стране, конечно. По старому календарю в это время как раз идет финальная серия Кубка Гагарина. Можно не бояться залезть на май — чемпионата мира все равно не будет. Но придется что-то придумать с контрактами игроков.